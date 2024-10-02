初閣議を終え、記念写真に納まる石破茂首相（前列中央）と閣僚ら＝1日午後10時29分、首相官邸共同通信社が石破内閣発足を受け1、2両日に実施した全国緊急電話世論調査で、内閣支持率は50.7％となった。不支持率は28.9％だった。自民党派閥裏金事件に関与した議員を衆院選で公認することを「理解できない」との回答が75.6％に上り、「理解できる」は20.0％にとどまった。石破茂首相の就任で「政治とカネ」の問題が「解決に向かう