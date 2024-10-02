■立憲民主党・小川淳也幹事長（発言録）立憲民主党両院議員総会後、写真撮影に臨む（右から）笠浩史国対委員長、菊田真紀子常任幹事会議長、大串博志代表代行兼選対委員長、長妻昭代表代行、野田佳彦代表、小川淳也幹事長、辻元清美代表代行、重徳和彦政調会長、水岡俊一参院議員会長=2024年9月24日午後1時6分、国会内、岩下毅撮影「立憲共産党」というレッテルを貼りたがる方々がいるが、立憲共産党という政党はこの世に存在し