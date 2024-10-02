タレント・北斗晶さんの長男・佐々木健之介さんは10月2日、自身のInstagramを更新。愛犬が亡くなったことを報告しました。【実際の投稿：佐々木健之介、愛犬の死を報告】「花ちゃんたくさんありがとうって言ってますよ」佐々木さんは「昨日、花が死んじゃいました」とつづり、1本の動画を投稿。愛犬・花との思い出をまとめたものです。「ショックすぎて今から何書くのか分かんない」としながら、花への思いを書き連ねています。「