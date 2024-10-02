人気スイーツやご当地グルメが集う「ズムサタ×ヒルナンデス！全国うまいもの博」が、10月8日（火）から、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店で開催される。【写真】人気スイーツから当地グルメまで！展開商品一覧■全62店舗が出店今回開催される「ズムサタ×ヒルナンデス！全国うまいもの博」は、日本テレビの『ズームイン!!サタデー』と『ヒルナンデス！』がおすすめする全62店舗が集結し、スイーツやご当地グルメを展開す