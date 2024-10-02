子どもを中心に、秋口から患者が増える「マイコプラズマ肺炎」が静岡県内でも5年ぶりに流行しています。この流行の背景には、新型コロナの感染拡大が影響しているというのです。 【写真を見る】「オリンピック肺炎」とも言われ4の倍数の年に流行 背景に新型コロナが…「マイコプラズマ肺炎」患者が増加=静岡 ＜診察の様子＞ 「咳が長いと、最近話題のマイコプラズマ（肺炎）とかね、結構いるので、一応検査をしておきたいと思い