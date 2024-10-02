強烈な残暑が収まりません。10月2日の静岡県内は各地で最高気温が30℃を超え、秋の気配が感じられない日々が続いています。長引く暑さは、秋の味覚にも深刻な影響を及ぼしているようです。 【写真を見る】異常な猛暑によって柿の木が「夏バテ」か 秋の味覚にも深刻な影響 各地で30℃超に 残暑が収まらず=静岡 専用の機械で薄く削られるかき氷。すでに10月なのにもかかわらず、この映像と音が心地よく感じられます。 ＜かき氷専