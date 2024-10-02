10月2日の新潟県内は朝から気温が上がり、新潟市秋葉区などで30℃を超える真夏日となりました。この季節外れの暑さに新潟市では、ひんやりスイーツを求める人の姿が見られました。南からの暖かく湿った空気の影響で朝から気温が上がった10月2日の県内。【桶屋美圭アナウンサー】「午前10時前の新潟市中央区。手元の温度計は25．2℃。ただ、日差しが強く照りつけているので、この数字以上に暑く感じる」新潟市中央区で