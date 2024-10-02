ドコモラボのドックんとモコが、自身のYouTubeチャンネルで「【全21社】ドコモ光のおすすめプロバイダはどれ？速度・サポート・独自特典で正しい選び方を解説！」と題して、ドコモ光のプロバイダ選びについて詳しく解説した。ドックんは「どのプロバイダを選べばいいのかわからないって悩む方に向けて、月額料金、通信速度、サポート、キャッシュバックや独自特典の4つの観点からおすすめのプロバイダを紹介します」と