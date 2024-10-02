10月から新潟県の最低賃金が54円引き上げられ、985円となりました。引き上げ額は過去最大となっていますが、市民団体は続く物価高には対応できないと訴えています。新潟県の最低賃金は、10月1日から54円引き上げられ、985円に。時給表示の現行制度となって以降、過去最大の上げ幅ですが、全国平均と比べると70円低くなっています。【吉田優アナウンサー】「985円という最低賃金を街の人はどう思っているのでしょうか」【街の