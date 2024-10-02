歌舞伎俳優の尾上菊之助が２日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「錦秋十月大歌舞伎」（２６日・千秋楽）の昼の部「平家女護島俊寛（へいけにょごのしましゅんかん）」に出演した。謀反が露見し、絶海の孤島に流された俊寛僧都の悲劇を描いた物語。今回が初役となる菊之助は、断崖絶壁ではかない運命を嘆く名場面を情感たっぷりに演じ、観客は息を飲んで見守った。俊寛は菊之助の義父にあたる中村吉右衛門さん（２０２１年死