ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、10月2日の放送に経済評論家の加谷珪一がリモートで出演。最近話題となった「石破ショック」、石破茂政権の経済政策について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「（石破茂氏が）週末に自民党総裁に選ばれたあと、週明け月曜に株価が1900円以上、値を