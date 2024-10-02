【ちいかわ うさぎだらけくじ】 販売期間：10月15日11時～10月22日23時59分 商品発送：2025年2月下旬より順次 価格：1回1,100円 イラストレーター・ナガノ氏によるアニメ/マンガ作品「ちいかわ」のオンラインくじ新商品「ちいかわ うさぎだらけくじ」の販売が10月15日11時より開始される。販売期間は10月22日23時59分ま