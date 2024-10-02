JAL＝日本航空ではファーストクラスの機内食に、鹿児島県垂水市の豚肉を使った料理の提供を始めました。 まろやかできめの細かい肉質が特徴の「桜島美湯豚」。メニューは2種類です。トマトソースと一緒に食べる「ミラノ風カツレツ」と焼いた「桜島美湯豚」の上にハムがのった、「サルティンボッカ風」です。 日本航空は日本各地の特産品を使った機内食を国内線のファーストクラスで月替わりで提供してい