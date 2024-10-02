石破総理大臣は1日夜、総選挙を今月27日・日曜日に行う考えを明言しました。鹿児島県内の公立小学校100校がこの日に運動会を予定していて、日程を変更するなど、対応に追われています。 石破新総理は1日夜の会見で、衆議院を来週9日に解散し、15日公示、27日に総選挙を行うと明言しました。総理就任から投開票までの期間は戦後最短となりました。 総選挙まであと25日となった中、影響が出始めています。 （田上小学校 川畑昭二