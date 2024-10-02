鹿児島県教育委員会は2日、来年度の公立高校の募集定員を発表しました。県全体の定員は3年連続で減少し、過去最少を更新しました。 公立高校の募集定員は、少子化などの影響で減少傾向が続いています。 奄美高校の機械電気科は、2021年度から毎年40人以上の定員割れの状態が続き、来年度、これまでの2学級から1学級に減らします。 これにより県全体の募集定員も今年度から40人減って3年連続で減少し、記録が残る1962年以降、最