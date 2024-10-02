MBCふるさと特派員や視聴者のみなさんから寄せられた話題を紹介する「かごしま南北600キロ」。今回は伊佐市からベテラン勢のハッスルプレーです。 69歳以上の選手が出場する「九州古希軟式野球大会」。鹿児島には6つのチームがあり、鹿児島市の「鹿児島G70」と出水市の「北薩シニアクラブ」が決勝戦で激突。 はつらつとしたプレーが披露され、「鹿児島G70」が7対3で打ち勝ちました。 敗れはしたものの大会最