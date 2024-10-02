ドル指数は前日からの高値圏で揉み合い＝ロンドン為替 ドル指数は今週に入ってから上昇傾向をみせている。昨日は２１日線１０１．００（現時点）を上回る１０１．３９１まで上昇する場面があった。本日も１０１．１５６から１０１．３１２レンジと前日終値水準１０１．１９４をおおむね上回る水準で推移している。ただ、リスク回避のドル高の面もあり、中東情勢の進捗次第ではドル高も落ち着く可能性がある。 ドルインデッ