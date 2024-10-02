40年前、マラソン競技でオリンピックに出場した大分県出身の双子、宗兄弟が母校の文化祭に登場し、生徒たちに目標を達成するために大切なことを伝えました。 母校で講演した宗兄弟 2日、佐伯豊南高校の文化祭に登場したのは、マラソン競技の元日本代表で双子の兄弟、宗茂さん、猛さんの2人です。 臼杵市出身の2人は数々の大会で好記録を残したほか、1984年には、兄弟そろってロサンゼルスオリンピックに出場した