[10.2 ACLEリーグステージ第2節](ノエスタ)※19:00開始主審:アブドゥルラフマン・アルジャッシム副審:タレブ・アルマッリ、サウードアハメド・アルマカーレハ<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 15 本多勇喜DF 24 酒井高徳MF 6 扇原貴宏MF 7 井手口陽介MF 14 汰木康也MF 22 佐々木大樹FW 9 宮代大聖FW 10 大迫勇也控えGK 21 新井章太GK 50 オビ・パウエル・オビンナD