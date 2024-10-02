[10.2 ACLEリーグステージ第2節](日産ス)※19:00開始主審:モハンメド・アルホイシ副審:ハラフザイド・アルシャマリ、ヤシル・アルスルタン<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 21 飯倉大樹DF 2 永戸勝也DF 15 上島拓巳DF 27 松原健DF 39 渡邊泰基MF 6 渡辺皓太MF 9 西村拓真MF 28 山根陸FW 7 エウベルFW 10 アンデルソン・ロペスFW 11 ヤン・マテウス控えGK 1 ポープ・ウィリアムGK 41 寺門陸DF 13 小池龍太DF 16 加藤蓮D