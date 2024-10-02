○西松屋チェ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.40％にあたる24万3000株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月4日から10月25日まで。 ［2024年10月2日］ 株探ニュース