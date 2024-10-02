【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■今年4月に開催されたAdoの国立競技場ライブやドリカムが北海道・池田開催した野外イベントなどがラインナップ！ U-NEXTで2024年秋に配信される音楽ライブコンテンツのラインナップが発表された。 Ado、DREAMS COME TRUE、宇多田ヒカルなど豪華アーティストのコンテンツがラインナップされている。 ■配信ラインナップ Ado『Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」』会場チケット即完