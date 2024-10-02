「BCNランキング」2024年9月16日から22日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・兵庫県・京都府）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）2位arrows We2 FCG02（FCNT）3位AQUOS R9 SH-M28（シャープ）4位Reno11 A（OPPO）5位Pixel 8 128GB(au)（Google）6位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）7位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）8位Pixel 8a(SoftBa