「DMM TV」で配信されるオリジナルドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』（2025年2月配信開始）に出演するのん（31）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2／37）が2日、都内で行われた『DMM TV まつり ORIGINAL Content Lineup』に登壇した。【写真】藤ヶ谷太輔が銃をつきつけ…『幸せカナコの殺し屋生活』場面写真のんは、“藤ヶ谷先輩”呼びで撮影を回想。突然の“藤ヶ谷先輩”呼びだったそうで、藤ヶ谷は「（役が）桜井先輩なんです。それ