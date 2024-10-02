2日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが、リベロの大前隆貴（21）とセッターの黒川竜星（22）の2025―26シーズンの加入内定を発表した。 愛知県出身の大前は、星城高校出身で愛知学院大学の4年生。リベロとして西日本インカレでリベロ賞を受賞するなど活躍した。東京GBでは背番号「29」を着用する。 一方の黒川は、広島県出身。崇徳高校を経て大阪産業大