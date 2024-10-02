佐賀県で5日に開幕する国民スポーツ大会で、陸上競技（11〜15日）がある佐賀市の実行委員会は2日、競技会場への一眼レフカメラ持ち込みを禁止すると発表した。選手への盗撮を防ぐためで、担当者は「全国レベルの国内大会の撮影規制としては、最も厳しい対応ではないか」とする。佐賀市実行委員会が出した、陸上競技の撮影規制に関する文書会場は佐賀市のSAGAスタジアム。選手の家族・指導者ら関係者と報道機関にのみ、事前申請