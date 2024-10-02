音楽プロデューサーの恋人ベニー・ブランコとラブラブ交際中のセレーナ・ゴメスが、この度インスタグラムを更新し、サブリナ・カーペンターのコンサートで、セクシーにダンスをする映像を公開した。この投稿はすぐに削除されてしまったが、ラブラブなやり取りを披露していた。【写真】セレーナ・ゴメスが32歳に！恋人ベニー・ブランコがスウィートな写真公開セレーナは9月29日の投稿で、黒いミニワンピースを纏い、サブリナ