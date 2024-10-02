ＡＫＢ４８でグループ３代目総監督を務めた向井地美音が２日に自身のＳＮＳを更新し、自撮りショットを披露した。向井地はインスタグラムを更新し、「にゃ」とつづると、ピンクの衣装姿で、鏡越しの自撮りショットを披露。この投稿には「可愛（かわい）いですにゃ！」「かわいくてだいすきだー」「みおんちゃんも衣装も可愛いにゃ」「かわいすぎてきゅんきゅんしてる」「可愛すぎお美しすぎ」「衣装似合ってて可愛い」など絶