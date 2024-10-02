◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）巨人・吉川尚輝内野手が２日、自身初となる全試合スタメン出場を達成した。ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）に「３番・二塁」で先発出場。初回に代打が送られて途中交代した。５回が終了したことで、試合が成立。初の全試合スタメン出場を成し遂げた。背番号２は今季、正二塁手として全試合でスタメン出場。再三の好守備に加えて、打撃でも打率２割８分７厘、５本塁打、４６