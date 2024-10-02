メ～テレ（名古屋テレビ） 衆院選への出馬を表明した名古屋市の河村たかし市長は、大村知事の「無責任」との発言に反論し、市長としての自分の働きに点数を付けました。 「ないですから。減税している自治体は日本中で名古屋しか。（自己採点は？）130点」（名古屋市 河村たかし市長） 10月27日投開票予定の衆院選に、政治団体・日本保守党の公認で愛知1区からの出馬することを1日表明した名古屋市の河村市長。 立