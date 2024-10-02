ナイトクラブ「エピカ」は、2024年10月12日(土)、『RED ZONE』が開催決定！ エピカ『RED ZONE』 ナイトクラブ「エピカ」は、2024年10月12日(土)、『RED ZONE』が開催決定しました。 【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】エピカ・沖縄とは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点で高田 一司氏がプロデュースする店舗となります。