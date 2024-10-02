【東京聯合ニュース】韓国の朴竽熙（パク・チョルヒ）駐日大使は２日、「国軍の日」（１日）と建国記念日にあたる「開天節」（３日）を記念して東京都内のホテルで開かれた式典で、来年の国交正常化６０周年を機に両国の未来の世代に新たな協力ビジョンを提示する必要があると強調した。朴氏は、昨年の訪日韓国人客と訪韓日本人客を合わせると９３０万人に達し、今年は１０００万人を超える見通しとして、「韓日関係が暗い