マウスコンピューターは10月1日、韓国NCSOFTが提供するゲーム「護縁」推奨ゲーミングPCを発売した。G-Tuneから3機種、NEXTGEARから2機種の5機種が提供される。価格は194,800円〜。左：NEXTGEAR JG-A7G60、右：NEXTGEAR JG-A7G6Tこのたび発売されたのは、ゲーム『護縁』の動作条件を満たし、快適な動作が可能なゲーミングPC。ゲームにハイパフォーマンスを求めるユーザー向けにG-Tuneから2機種、PCゲーム初心者向けにNEXTGEARから2