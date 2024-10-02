お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね！今回は、自身のYoutubeチャンネルで度々メイク動画などをアップし、紹介するコスメにも注目が集まる、堀未央奈さんが愛用するリップケアアイテムをピックアップ！【関連記事】堀未央奈「塗り心地がすごい良くて」持ち歩きリップクリームを紹介■2000円以下で買える！メイク動画の中で登場したのがこちら！Laka/スージ