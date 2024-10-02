アーティストとしても活躍している声優の花澤香菜。9月8日に「HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 "Memoirs and Fingertips"」がKT Zepp Yokohamaにて開催された。"Memoirs and Fingertips"と題した本公演は、4月10日にリリースした7thアルバム「追憶と指先」を引っ提げて行われ、横浜公演を皮切りに、大阪・名古屋・福岡・札幌・東京の6都市を回るツアーとなっている。初日となる横浜公演では開幕を告げるライブにふさわしい多幸感溢れ