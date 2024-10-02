9月、警察学校を卒業した新人警察官の中にサラリーマンを辞め、警察官を志した男性がいます。家族を持ちながら一念発起した理由。33歳の新人警察官の思いに迫ります。県警察学校で開かれた卒業式。新人警察官が門出の日を迎えました。「安全と安心を願う県民の期待と信頼にこたえる警察官となるべく、感謝の気持ちを忘れることなく、誠心誠意努力する所存であります」伊藤優企巡査・33歳。去年まで給湯器の修理メーカ&