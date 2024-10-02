コスメブランド「K-パレット」が、『K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナー』の冬の限定色「チョコレートムース」を全国のバラエティストア・ドラッグストアを中心に2024年10月16日に数量限定で発売する。■チョコレートムースチョコレートムースのような“まろやかさ”と温かみのあるブラウンが相まって、肌に溶け込むように馴染む絶妙ブラウンカラー。太く・下まぶた・囲み目にひいても、目元が優しく引き立つ、新発想の