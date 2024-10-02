メルセデス・ベンツ日本は10月2日、コンパクトSUV「GLB」の特別仕様車「GLB 180 Edition Black Stars（BSG搭載モデル）」と「GLB 200 d 4MATIC Edition Black Stars」を発表した。10月24日までオンラインショールームで先行予約を受け付け、10月25日以降は全国のメルセデス・ベンツ正規販売店でも予約を開始する。「GLB 180 Edition Black Stars」「GLB 200 d 4MATIC Edition Black Stars」○GLB 180 Edition Black Stars（BSG搭載