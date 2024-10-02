「Dell EcoLoop Essentialブリーフケース14−16」デル・テクノロジーズは、360°保護を備えたサステナブルかつ軽量な設計の「Dell EcoLoop Essentialブリーフケース14−16」を10月2日から販売を開始した。同品は、ノートパソコンスリーブの360°全体をフォームクッション素材で包み込み、コンピューティングデバイスを衝突や衝撃から保護。また、撥水加工を施した耐久性に優れたファブリックで製造されているため、持ち物を濡らす