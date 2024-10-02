ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」（645店舗／8月末現在）は、昨年9月半ばから翌年2月末にかけて約156万個販売した（2023年9月13日から2024年2月末までの累計販売数）「100円おでん」シリーズを、10月2日から展開する。「100円おでん」シリーズは「手軽さ」と「美味しさ」の両方を追求し、下ごしらえ済みのため家庭で簡単・時短に「おでん鍋」が楽しめる。今年度は、新商品である「うずら巻」と「ウインナー巻」を