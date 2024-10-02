H＆Mは、現代メンズ・ファッションの新しい幕開けを感じさせるH＆M Atelier A／W 2024コレクションを10月3日からH＆M渋谷店および公式オンラインストアで限定発売する。H＆M Atelier（アトリエ）から、A／W24コレクションを発表。アイテム全32種類を含むエフォートレスなスタイルと意図的に崩したルックで個性を引き立てるコレクションは10月3日から、H＆M渋谷店および公式オンラインストアで限定発売する。メンズウェアの芸術性と