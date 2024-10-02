「トッポ＜冬のコク深ホワイト＞」ロッテは、冬の新商品を「トッポ」「アーモンド」ブランドから発売する。冬季限定の新定番として、「キリ クリームチーズ」を使用した冬だけの特別な「トッポ＜冬のコク深ホワイト＞」を10月8日に、くちどけの良いミルクチョコとビターチョコの2層チョコ仕立ての「アーモンドチョコレート＜くちどけ旨チョコ仕立て＞ポップジョイ」を10月22日にそれぞれ発売する。冬季限定の新商品をぜひ楽しんで