左から：「フルーティカカオ柚子」「フローラルカカオ抹茶」明治は、日本らしい素材の本格的な味わいが楽しめるチョコレート「フルーティカカオ柚子」「フローラルカカオ抹茶」を、10月8日から一部企業限定で発売する。「フルーティカカオ柚子」は、フルーツのような豊潤な香りのドミニカ共和国産カカオ（カカオマス中に使用）に、ふくよかな風味の埼玉県毛呂山町伝統の「桂木ゆず（柚子果汁2％使用（生換算）、柚子果皮1％使用（