「Pontaパス リニューアルサービス説明会」が2日に都内で行われ、FRUITS ZIPPERの松本かれん、鎮西寿々歌、CANDY TUNEの立花琴未、桐原美月、SWEET STEADYの白石まゆみ、塩川莉世、CUTIE STREETの桜庭遥花、川本笑瑠が登場した。(左から)CUTIE STREET川本笑瑠・桜庭遥花、SWEET STEADY塩川莉世・白石まゆみ、CANDY TUNE桐原美月・立花琴未、FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌・松本かれんKDDIの有料会員サービス・auスマートパスが2日、「Po