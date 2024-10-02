横浜F・マリノスは10月２日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第２節で韓国の蔚山HDとホームで対戦している。開始４分、横浜はさっそく均衡を破る。【画像】トップリーグに続々参戦！2024年夏に海外で新天地を求めたサムライたち左サイドでアンデルソン・ロペスのパスを受けたエウベルが深く進入し、マイナス気味に折り返す。これに渡辺皓太が反応し、左足で確実に流し込んだ。初戦は光州に３−７で