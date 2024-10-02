元日の地震から4月に再起したばかりの珠洲市の塩田村が、今回の豪雨で再び被害を受け、ことしの塩づくりができない状態となりました。立ち上がってもなお続く試練。いまの思いを聞きました。道の駅すず塩田村・神谷健司 駅長「手前のがけが崩れて、土砂がその家を越えて、国道を越えて塩田に入ったと」 くみ上げた海水を塩田にまく伝統の製法、「揚げ浜式」で塩づくりを続けてきたすず塩田村。元日の地震で大切な塩田が傾き、海