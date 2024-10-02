●前線南下により真夏の空気から秋の空気に入れ替わりきょう2日(水)は雨とともに気温低下●3日(木)～4日(金)にかけて前線が西日本に横たわり 断続的な雨と少々肌寒い状態続く●台風18号は台湾で次第に勢力を落とす見込み 県内への直接の影響はなさそう＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう2日(水)の県内は、北から前線が南下してきたことで雨が降ったり止んだりの天気となり、さらに南の夏の空気から北の秋の空気に一気に入れ替