認知症の人とその家族などが集まる「認知症カフェ」に、広島県江田島市の小学生が参加し、交流を深めました。■児童たち「あ～おもしろい虫の声～♪」「認知症カフェ」には江田島小学校の４年生、３３人が参加しました。カフェは認知症への理解を深め、支援の輪を広げようと、市が月１回開催しています。この日は「認知症サポーター養成講座」を受けた児童らが集まった認知症患者や地域住民らとともに、