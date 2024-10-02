ボートレース浜名湖のG1「浜名湖賞・開設71周年記念・静岡県知事杯争奪戦」が3日、開幕する。2日は前検が行われた。安河内将が手にした37号機は浜名湖の評判機の１つ。前回のG3「SUZUKIスピードカップ」では立間充宏が優出（6着）。「行き足系が特にいい」と立間が語った仕上がりだった。その動きは今回も継続している。「力強さを感じました。行き足もいいけど、ターンで水をつかむ感じもいいです。立間さんベースで行こう