勤務していた霧島市の病院の金庫から、現金約8300万円を着服し横領したとして、鹿児島市の男(40)が業務上横領の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、鹿児島市宇宿の会社員、仰裕次郎容疑者(40)です。警察などによりますと、仰容疑者は2020年4月から翌年4月までの間、当時、経理課長として勤務していた国分中央病院で、金庫から115回にわたり、現金約8300万円を着服し、 横領した疑いが持たれています。病院によりますと